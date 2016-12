Calciomercato Milan, da Donnarumma a De Sciglio: rinnovi spinosi

30/12/2016 09:42

CALCIOMERCATO MILAN / Ottimo inizio di stagione e vittoria della Supercoppa italiana. Il Milan si gode il felice momento e i suoi giovani gioielli, richiesti già da molte big europee. Così, se nel calciomercato invernale non sono previsti acquisti esosi, Galliani avrà l'obiettivo di blindare i futuri campioni rossoneri. La lista dei rinnovi è piuttosto ampia. Si va da 'Gigio' Donnarumma fino a Mattia De Sciglio, passando per Locatelli, Romagnoli, Suso e Bonaventura. Tra accordi in via di definizione e altri ancora da trovare, la dirigenza rossonera è attesa da un grande lavoro da svolgere.

Le ultime notizie di calciomercato Milan, vedono finalmente vicino l'accordo con Bonaventura, che al rientro di Galliani dal Brasile (dove è andato per chiudere la cessione di Luiz Adriano) dovrebbe dare il via libera per mettere nero su bianco fino al 2020, con raddoppio dell'ingaggio da uno a due milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Donnarumma a De Sciglio: i rinnovi

Un altro calciatore prossimo al rinnovo sembra Suso. Il giovane talento classe '93 potrebbe presto firmare fino al 2021 mettendo fine alle tante voci sul corteggiamento di diversi club europei. Lo stesso calciatore ha chiarito a situazione: "Abbiamo parlato per due settimane del rinnovo: rimangono due o tre punti da vedere, ma credo che non ci sarà nessun problema - le sue parole a 'Marca' - Futuro qui? Credo di sì, qui sono molto felice. Anche se sappiamo che nel calcio tutto cambia da un momento all'altro".

Resta da chiarire anche il futuro di Donnarumma, che dopo le ottime prestazioni è entrato nel mirino di svariate società, tra le quali Juventus, Barcellona, Manchester United e Liverpool. Il promettente portiere soltanto il prossimo 25 febbraio (giorno del suo 18o compleanno) potrebbe mettere nero su bianco. Il suo agente Raiola vorrebbe aspettare il closing con la proprietà cinese, anche se la società starebbe già preparando un ricco contratto con il quale blindarlo.

Più spinose le situazioni di De Sciglio e Paletta, entrambi in scadenza nel 2018. Per il terzino, riporta il 'Corriere dello Sport', anche da parte di 'Sino-Europe' ci sarebbe la volontà assoluta di arrivare a un prolungamento. Per Paletta, invece, i cinesi non sarebbero convinti data l'età del calciatore, prossimo ai 31 anni.

Entrato nel mirino del Chelsea e di altre 'big' europee, anche Alessio Romagnoli potrebbe necessitare di un rinnovo. Lo stesso vale per Locatelli (in scadenza nel 2020), tra le vere sorprese di questo inizio di stagione. Infine, resta da chiarire anche il futuro di Niang, che dopo le recenti prestazioni opache potrebbe essere messo in discussione.

