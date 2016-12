Calciomercato Juventus, Lichtsteiner può restare: idea rinnovo

30/12/2016 09:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS LICHTSTEINER / Fuori dalla lista Champions e scavalcato dall'acquisto di Dani Alves, a inizio stagione il futuro di Lichtsteiner sembrava segnato. L'addio alla maglia bianconera dopo circa 5 anni dal suo arrivo era dato quasi per certo. Tuttavia, dopo alcune ottime prestazioni e svariati infortuni nel reparto arretrato, lo svizzero è riuscito a racimolare un buon numero di presenze, tanto da convincere la società all'idea del rinnovo.

Il contratto di Lichtsteiner scade a giugno 2017 ma, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i bianconeri potrebbero offrire il prolungamento per un altro anno per non perderlo a costo zero. Il club torinese starebbe muovendo tutti i tasselli per esercitare la prelazione di rinnovo che avrà scadenza a fine gennaio. Inoltre, a causa dello stop di Dani Alves, il terzino potrebbe essere integrato nuovamente nella lista Champions.

M.D.A.