Calciomercato Roma, per Borini ora ci riprova la Lazio. E Depay e El Ghazi...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/12/2016 08:47

CALCIOMERCATO ROMA BORINI LAZIO / Si intreccia in più nodi il calciomercato Roma con quello dei 'cugini' della Lazio: le due società capitoline sono alla ricerca di un attaccante in vista della riapertura del calciomercato a gennaio (la Roma vuole un calciatore in grado di sostituire Mohamed Salah, partente per la Coppa d'Africa, mentre la Lazio vuole sostituire Djordjevic, al passo d'addio) e le loro strade sono destinate a convergere su alcuni obiettivi comuni.

Calciomercato Roma, per Borini c'è anche la Lazio

La Roma sta trattando col Sassuolo l'acquisto di Gregoire Defrel (e di Lorenzo Pellegrini), ma non perde di vista le alternative Jesé Rodriguez del Paris Saint-Germain, Charly Musonda (proprietà del Chelsea, attualmente al Betis), Memphis Depay del Manchester United ed Anwar El Ghazi dell'Ajax. Proprio questi ultimi due nomi sono calciatori protagonisti anche delle cronache del mercato della Lazio, che in attacco valuta anche i profili di Paloschi, Giaccherini, Cafù e Mariano Diaz.

C'è un altro calciatore, poi, che potrebbe far presto ritorno in Italia ed il cui nome è stato accostato sia alla Roma che, in passato, alla Lazio. Si tratta di Fabio Borini, che già nella stagione 2011/2012 ha vestito la maglia giallorossa e che ora milita nel Sunderland. A gennaio potrebbe tornare a giocare in Serie A: il suo nome non è in cima alla lista degli obiettivi in casa Roma, ma la Lazio, al contrario, potrebbe presto tornare a bussare alla porta del club inglese (Borini piace anche al Milan).