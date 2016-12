Chapecoense, un mese dalla tragedia: emozionante messaggio di Ruschel

30/12/2016 08:56

CHAPECOENSE RUSCHEL NETO FOLLMANN / Ieri era un mese esatto dalla tragedia aerea che ha colpito i brasiliani della Chapecoense. Alan Ruschel, uno dei calciatori sopravvissuti, ha postato un emozionante messaggio sul suo profilo Instagram: "Un mese di grande tragedia vissuta da tutti noi! Guerrieri, voi ragazzi sarete per sempre nella mia vita e nel mio cuore. Neto, Follmann e io faremo di tutto per onorarli. Padre, molte grazie per la misericordia".

M.D.A.