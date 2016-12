Calciomercato Serie A, da Banega a Kalinic: quanti intrecci con la Cina!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/12/2016 08:21

CALCIOMERCATO SERIE A CINA / La Cina sta rivoluzionando il calciomercato internazionale: dopo aver reso Carlos Tevez il giocatore più pagato al mondo nella storia del calcio, l'obiettivo asiatico è ora quello di strappare i migliori talenti al calciomercato Serie A. Sono tanti, tantissimi i calciatori che militano nel campionato italiano finiti nel mirino dei facoltosi club asiatici.

Calciomercato Serie A e Cina: tutti i calciatori nel mirino dei club cinesi

In casa Juventus, si è registrato anche di recente un forte interessamento del Guangzhou per Hernanes, sempre più vicino però al Genoa a scapito di cinesi e Valencia. I buoni rapporti tra Juventus e Genoa, certificati dal recente affare Tomas Rincon, potrebbero infatti fare la differenza.

Dalla Spagna, inoltre, assicurano che il Beijing Gouan ha fatto un tentativo per Mario Mandzukic, ma 35 milioni di euro non sono bastati a convincere Marotta e Paratici a rinunciare al proprio attaccante croato.

La Juve, in entrata, l'ha spuntata sul Tianjin Quanjian per Caldara dell'Atalanta. Il club allenato da Fabio Cannavaro ha diversi altri obiettivi in Italia: spiccano i nomi di Banega (nel mirino anche dello Shanghai SIPG di Villas Boas), Brozovic, Jovetic e Defrel.

Il possibile grande colpo firmato Fabio Cannavaro in Serie A, però, risponde al nome di Nikola Kalinic: il Tianjiin Quanjian avrebbe iniziato a contattare il giocatore della Fiorentina già un mese fa, ma la posizione del calciatore non cambia: le ricche offerte (circa 10 milioni di euro) lo hanno fatto vacillare, ma è ancora molto legato alla piazza Viola. La Fiorentina, da par suo, spera in un rialzo dalla Cina fino a 50 milioni di euro, con i cinesi che sarebbero pronti a mettere sul piatto 45 milioni più bonus fino a raggiungere la fatidica cifra.

E' il Changhung Yatai, invece, il club cinese interessato all'acquisto di Valter Birsa del Chievo: l'interesse è reale, ma l'affare si presenta complicato. Se Honda ha detto 'no' alla Cina, tra i possibili partenti con destinazione Asia ci sono Biabiany e Iturbe, per il quale però resta caldo il duello Torino-Genoa. E a Roma, anche Spalletti è corteggiato dall'Oriente.