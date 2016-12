Calciomercato Inter, la Cina tenta anche Banega

30/12/2016 08:14

CALCIOMERCATO INTER BANEGA / Il futuro di Ever Banega potrebbe essere lontano dalla maglia interista. Arrivato a parametro zero nel mercato estivo, il forte centrocampista non è riuscito a mettersi in mostra né con de Boer né con Pioli. Così, dopo una prima parte di stagione altalenante e un ambientamento non ancora avvenuto, potrebbe già cedere alle prime tentazioni provenienti dal calciomercato invernale. Su Banega, infatti, ci sarebbero gli occhi dello Shanghai SIPG (allenato da Villas Boas) e soprattutto del Tianjin Quanjian di Cannavaro. I due club, riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbero chiesto informazioni all'agente del ragazzo e sarebbero pronti a fare un investimento per assicurarsi il talento argentino. L'Inter, dal canto suo, potrebbe cedere di fronte a un'offerta di circa 15 milioni di euro, che rappresenterebbe una enorme plusvalenza. Inoltre, con questa cifra, il calciomercato Inter potrebbe assicurarsi maggior disponibilità per la campagna di rafforzamento invernale.

Calciomercato Inter, Shanghai SIPG e Tianjin Quanjian su Banega

Nelle scorse settimane Ausilio avrebbe ricevuto una chiamata di Cannavaro per Brozovic. Tuttavia, i nerazzurri avrebbero rispedito al mittente l'offerta anche per la volontà di restare a Milano da parte del croato e della famiglia. Così, il nuovo obiettivo sarebbe diventato proprio l'argentino.

Che il futuro di Banega non fosse così sicuro, era chiaro già da settimane. Il calciatore è pian piano sceso nelle gerarchie di Pioli, che spesso lo ha relegato in panchina. Come anticipato da Calciomercato.it, tra i club che cercano Banega c'è anche il Monaco. Con una eventuale cessione i nerazzurri, oltre alla polusvalenza, potrebbero risparmiare molto anche sul monte ingaggi, dati i circa 3 milioni a stagione che percepisce.

Dopo gli esosi acquisti di Oscar e Tevez, quindi, il campionato di calcio cinese potrebbe vedere l'arrivo di altri campioni già nel prossimo mercato invernale. Uno di questi rischia di essere proprio Ever Banega.

M.D.A.