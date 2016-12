Cina, ESCLUSIVO: retroscena Hernanes, destini incrociati per Ralf e Paulinho

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

30/12/2016 06:47

HERNANES CINA / Il calcio cinese è ormai diventato il padrone indiscusso del calciomercato. Se fino a qualche anno fa la terra del Dragone attirava soprattutto calciatori prossimi ad appendere gli scarpini al chiodo o comunque poco conosciuti, ora la situazione è nettamente cambiata. Giocatori come Alex Teixeira, Gervinho, Guarin, Lavezzi, Oscar, Pellé, Paulinho e Ramires hanno compiuto un passo importante in una fase decisiva della loro carriera, attratti indubbiamente dai soldi, ma anche dalla presenza di alcuni allenatori di fama mondiale. Anche la prossima sessione di mercato sarà a forti tinte cinesi, come testimoniano anche i colpacci Oscar e Tevez, piazzati rispettivamente dallo Shanghai SIPG e dallo Shanghai Shenhua. Un altro tandem che promette scintille, è quello costituito dal Beijing Guoan e dal Guangzhou, soprattutto ora che nel club di Pechino è entrato uno dei gruppi di investitori più potenti del paese.

Hernanes Cina, il Guangzhou ci aveva riprovato

In trattative serrate con il Genoa, Hernanes è stato anche di recente oggetto di un forte interessamento del Guangzhou. Secondo quanto appresso in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, Felipe Scolari sta valutando diverse opzioni per cautelarsi di fronte ad un possibile addio di Paulinho. L'ex centrocampista del Tottenham è finito nel mirino dello Jiangsu Suning e il tecnico brasiliano ha pensato al centrocampista della Juventus, sempre più vicino ai rossoblu a scapito del Valencia, e a Ralf del Beijing Guoan per rinforzare la linea mediana. Per quanto riguarda quest'ultimo, c'è da registrare anche l'interessamento di Fabio Cannavaro, alla ricerca di un mediano per il suo Tianjin Quanjian, anche se una partenza dell'ex Corinthians non sembra al momento all'ordine del giorno.