Calciomercato Aston Villa, no all'offerta 'shock' per Amavi

30/12/2016 00:43

CALCIOMERCATO ASTON VILLA/ Nel giorno in cui è stato ufficializzato il passaggio di Carlos Tevez dal Boca Juniors allo Shanghai Shenhua, con l'argentino che percepirà un ingaggio da 38 milioni di euro a stagione, arriva una notizia in controtendenza rispetto alla scelta fatta dall'Apache. Come riportato dal 'Guardian', l'Aston Villa ha detto no ad un'offerta di 29 milioni di euro presentata da una società cinese per Jordan Amavi, terzino francese classe 1994. Un'indiscrezione confermata su 'Twitter' dal proprietario del club di Birmingham, Tony Xia: "Posso dire di aver rifiutato un'offerta di 25 milioni di sterline per Amavi che crescerà ancora di più all'Aston Villa". Una presa di posizione forte da parte del patron cinese dei 'Villans' per un giocatore già finito nel mirino di Liverpool ed Everton.

S.F.