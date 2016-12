Chelsea, serve un vice Diego Costa: Conte pensa ad un suo ex

29/12/2016 23:48

CHELSEA CONTE LLORENTE / Antonio Conte inizia a pensare ai rinforzi da centrare nel prossimo calciomercato per continuare nella propria corsa alla scudetto. Uno dei reparti da rinforzare sarà l'attacco dove Batshuayi non sembra averlo convinto (appena 76 minuti di gioco in campionato): servirà quindi un'altra punta per far rifiatare il solo Diego Costa.

Un'opzione la svela 'As' e porta a una sua vecchia conoscenza: si tratta di Fernando Llorente - già avuto ai tempi della Juventus - oggi allo Swansea dove ha dimostrato di essersi adattato piuttosto bene alla Premier League. 'The Telegraph', inoltre, parla anche del Chicharito Hernandez anche se il Bayer Leverkusen chiede circa 40 milioni di euro per lui. Ecco perché il 'Re Leone' sembra essere in pole: costa meno e conosce già gli schemi tattici di Conte.

D.G.