29/12/2016 23:26

CALCIOMERCATO SWANSEA/ Franck de Boer non sarà il nuovo allenatore dello Swansea: come riportato dal 'Bleacher Report', il tecnico olandese ex Inter ha rinunciato alla panchina della società gallese, alla ricerca di un nuovo manager che possa sostituire Bob Bradley. In pole-position resta sempre Ryan Giggs, favorito su Coleman e Rowett.

S.F.