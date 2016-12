Calciomercato Milan, ipotesi di scambio col Cagliari

29/12/2016 23:19

CALCIOMERCATO MILAN CAGLIARI STORARI GABRIEL / Milan e Cagliari a lavoro per uno scambio. Secondo 'Sky Sport', i due club stanno ragionando sul possibile passaggio di Gabriel in Sardegna dove prenderà il posto di Marco Storari, ormai in rotta con l'ambiente, che farebbe quindi ritorno a Milanello a distanza di sei anni dall'addio.

Il Cagliari, però, continua a tenere sott'occhio anche la pista che porta a Sirigu pronto a lasciare Siviglia dopo appena sei mesi.

D.G.