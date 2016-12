Calciomercato Leganes, UFFICIALE: arriva Siovas

30/12/2016 05:11

LEGANES SIOVAS UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Leganes. Attraverso il proprio sito, il club spagnolo ha ufficializzato l'ingaggio del centrale greco Dimitrios Siovas. Il 28enne calciatore arriva dall'Olympiacos in prestito fino a fine stagione con opzione di riscatto alla fine della stagione in corso. Domani sosterrà le visite mediche a Madrid prima della firma del contratto e dopo si unirà al gruppo. Il Leganes è attualmente al sedicesimo posto della Liga a quota 16 punti, 4 in più sulla zona retrocessione.

A.L.