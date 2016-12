Roma, Bruno Peres: "Qui 'pazzi' come al Corinthians. La Juve non ha ancora vinto!"

29/12/2016 22:55

ROMA BRUNO PERES JUVENTUS SCUDETTO / Bruno Peres non getta la spugna. Nonostante la Juventus disti (potenzialmente) 7 punti, il terzino della Roma non smette di credere nel sogno scudetto: "La Juventus non è già campione - ha dichiarato a 'ESPN' - spero che rientreremo nella lotta per il campionato e che la storia possa finire in modo diverso rispetto agli ultimi anni. Dobbiamo sperare che loro perdano qualche partita così che la Roma possa avvicinarsi e cambiare il destino del campionato''.

Vincere il tricolore in una piazza calda come quella romana sarebbe un'esperienza indelebile: "La Roma è un grande club, molto diverso dal Torino dove non c'è nessuna pressione per vincere scudetti e coppe. Possiamo paragonare la Roma al Corinthians: quando si vince è pazzia e quando si perde è crisi. Totti? È un privilegio giocare con uno come lui, è un uomo riservato ma quando serve si dimostra un vero leader: ha sempre buoni consigli da dare a tutti".

D.G.