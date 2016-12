Calciomercato Juventus, agente James Rodriguez: "A gennaio..."

29/12/2016 22:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Jorge Mendes, il procuratore di James Rodriguez, ha parlato così del futuro del trequartista colombiano, finito nel mirino di Inter e Juventus: "James Rodriguez è un giocatore che può giocare in qualsiasi squadra ed è normale che si parli di lui, ma non deve dimostrare niente - ha dichiarato Mendes a 'Sky Sport' - è un calciatore top, in questo momento deve lavorare per convincere Zidane. La Juventus? Al momento non parlo, vediamo cosa succederà".

S.F.