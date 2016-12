Hebei Fortune, Gervinho: "Il mio ingaggio neanche il Real Madrid può permetterselo"

29/12/2016 22:24

HEBEI FORTUNE GERVINHO STIPENDIO / Pochi giorni fa Jürgen Klopp ha criticato la scelta di Oscar di approdare in Cina ad appena 25 anni. A rispondere, seppur in maniera indiretta, ci ha pensato oggi Gervinho che un anno fa ha deciso di accettare la corte dell'Hebei Fortune: "Prendo 150mila euro netti ogni gol segnato. Più 60mila per ogni partita giocata, sempre netti. In Europa sarebbe inconcepibile, pure al Real Madrid", queste le parole sui dettagli del suo contratto riportate da 'gazzetta.it'. Numeri impressionanti a cui difficilmente si può dire no...

D.G.