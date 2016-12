Calciomercato Inter, Palacio-Atalanta in salita: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

29/12/2016 22:35

CALCIOMERCATO INTER/ E' ancora incerto il futuro di Rodrigo Palacio, attaccante argentino dell'Inter che ha collezionato poche presenze in stagione sia sotto la guida di de Boer che sotto quella di Pioli. Negli ultimi giorni, è emerso un interessamento dell'Atalanta nei suoi confronti, con il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini che sarebbe ben lieto di tornare ad allenare 'El Trenza' già avuto alle sue dipendenza ai tempi del Genoa. Come raccolto da Calciomercato.it però, la strada che porterebbe Palacio all'Atalanta è in salita: al momento, non c'è alcun accordo con il giocatore che andrà in scadenza di contratto con l'Inter al termine del campionato in corso.