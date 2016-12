Calciomercato Chievo, Birsa in Cina: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

29/12/2016 22:04

CALCIOMERCATO CHIEVO BIRSA CINA / Nelle ultime ore, è emersa l'indiscrezione di mercato legata al possibile trasferimento di Walter Birsa in Cina al Changhung Yatai. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l'interesse del club cinese nei confronti del trequartista sloveno del Chievo è reale: l'affare è complicato, la trattativa per portarlo in Oriente non è facile ma le parti in causa ne stanno parlando. La Cina, d'altronde, è diventata sempre più la nuova frontiera del calcio: dopo Tevez, anche Birsa podrebbe approdare nel Chinese Super League.