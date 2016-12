Pisa, Gattuso: "La famiglia Corrado ha fatto una pazzia... Ripaghiamoli!"

29/12/2016 21:44

PISA GATTUSO CORRADO / Il Pisa passa ufficialmente di mano: la famiglia Corrado ha rilevato il club dai Petroni. Una transizione che Gennaro Gattuso ha commentato nell'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida col Benevento: "Non dobbiamo sederci perché abbiamo visto un po' di luce. La famiglia Corrado ha speso molto di più di quanto il club vale. Dobbiamo dimostrare che la pazzia che hanno fatto non è stata inutile. Ci metterò tutto me stesso per ottenere la salvezza".

D.G.