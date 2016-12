Chelsea, Courtois e la difesa di ferro: "Ora quando tirano in porta..."

29/12/2016 21:35

NEWS CHELSEA/ In una lunga intervista pubblicata dal sito ufficiale del Chelsea, Thibault Courtois ha analizzato il momento magico dei 'Blues' di Antonio Conte, reduci da 12 vittorie consecutive in Premier League: "E' magnifico aver concesso solamente due reti ai nostri avversari, dopo quella sconfitta con l'Arsenal abbiamo costruito qualcosa di nuovo e dietro c'è tanto lavoro in allenameto. Da portiere, una nuova impostazione tattica cambia davvero poro, ma adesso siamo molto più solidi dietro rispetto all'inizio della stagione: per gli avversari è più difficile penetrara la difesa e quando riescono a tirare in porta io provo a parare. Il momento magico del Chelsea? In Premier League tutto succede molto felocemente, quindi dobbiamo restare concentrati esclusivmente su noi stessi".

S.F.