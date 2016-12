Calciomercato Napoli, lo Stoke esce allo scoperto per Gabbiadini. E l'Everton...

29/12/2016 21:14

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI STOKE CITY EVERTON / C'è chi esce allo scoperto e chi si defila. Il nodo centrale della questione è Manolo Gabbiadini, i due 'protagonisti' della vicenda invece sono lo Stoke City e l'Everton. Quest'oggi Mark Hughes, manager dei 'Potters', ha ammesso il proprio interesse per l'attaccante azzurro: “Per Gabbiadini e Selke (punta del RB Lipsia, ndr) non c'è nulla di definito, ma c'è una lista di giocatori e stiamo prendendo informazioni sulla loro disponibilità. Forse uno di loro è disponibile per il prestito, se giocatore e club pensano che possa essere una valida opzione. Stiamo ragionando su cosa potremo portare alla squadra: abbiamo bisogno di giocatori che migliorino la formazione titolare, se spenderemo a gennaio sarà per un giocatore che vada dritto nella formazione titolare".

L'Everton in estate è arrivato a offrire 17 milioni di euro per Gabbiadini, ma oggi la situazione è completamente cambiata: secondo il 'Liverpool Echo' il manager dei 'Toffees' Ronald Koeman avrebbe altre idee per il suo attacco. L'obiettivo è rinforzare ogni reparto e se in difesa e metà campo gli obiettivi sono Virgil van Dijk e Morgan Schneiderlin, per quello avanzato si parla di Ademola Lookman, giovane gioiello del Charlton. Nonostante questa uscita di scena, però, il futuro di Manolo Gabbiadini sembra orientato sempre verso l'estero anche se la Lazio continua a sognarlo.

