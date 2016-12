Calciomercato Juventus, parte la corsa ad Upamecano

29/12/2016 21:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dalla Germania, arrivano notizie di mercato che chiamano in causa la Juventus proprio nel giorno in cui i bianconeri hanno praticamente definito l'acquisto di Rincon al Genoa. Secondo le indiscrezioni riportate da 'Sport Bild', la società campione d'Italia in carica si sarebbe iscritta alla corsa per arrivare a Dayot Upamecano, difensore francese classe 1998 di proprietà del Red Bull Salisburgo. Il giocatore, finito da tempo nel mirino del Barcellona, piace anche all'Arsenal ma nel suo futuro sembra esserci il Lipsia che fa capo alla Red Bull GmbH, l'azienda austriaca attiva nel settore delle bevande energetiche che controlla anche il Salisburgo e non avrebbe dunque alcun problema a spostare Upamecano da una squadra all'altra.

S.F.