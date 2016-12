Roma, Spalletti incensa Dzeko: "Non ho mai avuto dubbi. Duellerà con Higuain"

29/12/2016 20:57

ROMA SPALLETTI DZEKO / I tifosi della Roma hanno dovuto attendere un anno, ma alla fine Edin Dzeko è esploso. E si è confermato quel bomber letale che si era ammirato sia in Bundesliga che in Premier League.

"Ho tentato di stimolarlo, questo è anche il mio ruolo. Da parte mia non c’è mai stato alcun dubbio: Dzeko è un grande calciatore", ha spiegato Luciano Spalletti sul sito ufficiale del club giallorosso. "Non capisco la presa di posizione di molti che hanno provato a criticarlo in passato - ha proseguito - Quest'anno lui ha dimostrato di essere più determinato sia in allenamento sia sul campo. Secondo me lui e Higuain si contenderanno lo scettro di bomber di questo campionato".

D.G.