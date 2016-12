Calciomercato Lazio, de Vrij prepara l'addio: in arrivo 35 milioni dall'estero

29/12/2016 20:40

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ CHELSEA BAYERN MONACO / Stefan de Vrij al passo d'addio. Il centrale olandese, dopo tre anni nella Capitale è pronto a salutare la Lazio. Come riferisce 'Sport Mediaset', il giocatore ha intenzione di tentare una nuova avventura in estate: per questo motivo ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2018.

Per lui le pretendenti non mancano di certo: in Serie A ci sono Inter e Milan, ma - al momento - le principali accreditate sembrano venire dall'estero. Si tratta di Chelsea e Bayern Monaco, entrambe pronte a sborsare 35 milioni di euro per convincere Lotito a lasciarlo andare.

D.G.