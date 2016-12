Calciomercato Bologna, Bigon e Cerci: "Non commentiamo scelte dell'Atletico Madrid"

29/12/2016 20:27

CALCIOMERCATO BOLOGNA/ Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblu, parlando delle voci di mercato che vedono la società emiliana interessata a Cerci: "Non posso commentare le scelte dell'Atletico Madrid nei confronti dei suoi calciatori, per noi non fa alcuna differenza - ha spiegato Bigon a 'Sky Sport' - Lo ha detto il mister e lo ribadisco io, questa estate abbiamo iniziato un lavoro con giovani su cui lavorare. Fino ad ora c'è buona soddisfazione sapendo che si può fare di più e che se dovesse capitare qualche occasione importante sul mercato ci faremo trovare pronti per elementi che possano dare una mano concreta. Numericamente in lista siamo pieni, terremo gli occhi aperti sia in entrata ma anche in uscita, senza dimenticare che un club come il nostro deve lavorare in prospettiva".

S.F.