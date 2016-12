Chelsea, tifosi pazzi di Conte: un coro per il re di 'Stamford Bridge'

29/12/2016 20:04

NEWS CHELSEA - Lunga vita al Re, il Re di 'Stamford Bridge': la casa del Chelsea ha il suo nuovo sovrano che risponde al nome di Antonio Conte. Le perplessità di inizio stagione sono ormai solamente un brutto ricordo e pensare alle scommesse sul suo possibile esonero, oggi, provoca solo grasse risate. L'avventura di Conte al Chelsea sta assumendo i contorni di un sogno e nessun tifoso vuole svegliarsi: 12 vittorie consecutive in campionato, i 'Blues', non le avevano ancora mai fatte, nemmeno quando c'era Mourinho ad infiammare i cuori dei sudditi londinesi. Antonio è un sovrano che si sta facendo amare dal popolo grazie alla sua famigerata grinta unita ad una fame di vittorie da primato mondiale. Il coro che i tifosi gli riservano ogni sabato, un lungo "Antonio, Antonio" è la colonna sonora di una rincorsa fantastica: per fare la storia ed eguagliare il record dell'Arsenal di Wenger, occorre un altro piccolo sforzo. Se batterà anche nel prossimo turno di Premier League, Conte farà 13 e vincerà la sua ennesima scommessa.

S.F.