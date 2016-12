Juventus, coppa d'Africa: Asamoah pronto a rinunciare

29/12/2016 19:55

JUVENTUS ASAMOAH COPPA D'AFRICA / Kwadwo Asamoah non vuole la coppa d'Africa: il centrocampista della Juventus - secondo quanto riferisce 'lastampa.it' - avrebbe chiesto al ct del Ghana, Avram Grant, di non essere convocato per la competizione continentale in programma tra gennaio e febbraio perché non al meglio fisicamente. Sabato sarà diramata la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte al torneo con la maglia del Ghana.

B.D.S.