29/12/2016 19:45

CHIEVO BIRSA CINA / Potrebbe essere in Cina anche il futuro di Valter Birsa: il trequartista sloveno piace a diverse squadre orientali e in particolare sarebbe una la società pronta a fare sul serio per il calciatore del Chievo. Come riferisce 'Sky', infatti, lo Changhung Yatai è molto interessata all'ex Milan e sarebbero in corso dei contatti per valutare la fattibilità dell'operazione.

B.D.S.