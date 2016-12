Calciomercato, Di Campli fa il punto: "Verratti è incedibile. Orsolini? Contatti col Napoli"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

29/12/2016 19:40

CALCIOMERCATO SERIE A / Marco Verratti e Riccardo Orsolini: due nomi che infiammano il calciomercato Serie A, gioielli del futuro azzurro. Il primo è un top player di livello internazionale, l'altro è già pronto al grande salto dalla B alla massima serie. Ad accomunarli, intanto, l'agente Donato Di Campli, che ai microfoni di 'Radio Crc' commenta le ultime news di calciomercato e fa il punto sui suoi assistiti: "Verratti via dal Psg? Ormai è un tormentone. Ribadisco che per portarlo via serve un’offerta fuori dalla portata dei club italiani. Credo sia incedibile, siamo alle solite. Ipotesi Inter? Un po' tutte le grandi squadre pensano a lui, il problema è che è già in una grande squadra che non vuole privarsi dei suoi campioni".

Calciomercato, Di Campli su Orsolini: "Niente Milan, contatti col Napoli"

Di Campli, poi, si sofferma su Orsolini, che dopo il ritiro del Milan continua a piacere a Napoli, Psg e tanti altri grandi club: "Il Milan ieri ci ha comunicato che i cinesi non hanno avallato l’acquisto del giocatore. Il Napoli mi ha chiesto Orsolini, così come altre squadre italiane. Valuteremo nei prossimi giorni con l’Ascoli e con la famiglia del calciatore. Credo sia pronto a trasferirsi già a gennaio, la situazione è calda. Siamo in fase d’attesa. Ipotesi Napoli e prestito in un’altra squadra? Non so, posso dire che una delle condizioni per il trasferimento del calciatore è crederci. Accostamento a Robben? Mi ritrovo a vivere le stesse sensazioni che provavo con Verratti quando è andato al Psg. Sto rivivendo lo stesso film. Riccardo è uno dei profili più importanti del calcio italiano in questo momento. Ha qualità importanti che ha già avuto un grande impatto in B. Siamo di fronte al futuro del calcio italiano. Bisogna scommetterci immediatamente, non conta la carta d’identità: se un calciatore è forte e dimostra in un campionato importante come quello di B di essere già pronto e forte. Se il ragazzo merita di giocare gioca, altrimenti farà la gavetta, ma bisogna dar spazio ai giovani che meritano. Napoli in pole? No, non è stata fatta ancora nessuna scelta. Ho parlato con Giuntoli, una persona con acume e intelligenza e che vede molto lungo. Ho esplicitato i miei dubbi, avremo modo di discutere".