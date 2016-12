Danimarca, UFFICIALE: Poulsen rifiuta tutte le offerte e si ritira

29/12/2016 19:32

RITIRO POULSEN / A 36 anni Christian Poulsen decide di dire basta. Senza squadra dalla scorsa estate dopo l'ultima parentesi nel Copenaghen, il centrocampista danese che in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus tra il 2008 ed il 2010 ha deciso di lasciare il calcio giocato. Ad annunciarlo è l'agente del calciatore, Jorn Bonnesen, che ai microfoni di 'Ekstra Bladet' ammette di aver ricevuto offerte da Cina, Stati Uniti e India: "Sì, ora si è ritirato. Ci sono state opportunità e offerte, ma non erano all'altezza e non lo allettavano".



L.P.