Calciomercato Inter, sprint Fenerbahçe per Jovetic

29/12/2016 19:27

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC / Il Fenerbahçe prova l'affondo per Stevan Jovetic: l'attaccante montenegrino è in uscita dall'Inter nel mercato di gennaio e il club turco sembrerebbe aver preso il sopravvento rispetto all'ipotesi Fiorentina. Come riferisce 'fotomac', nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra l'agente del calciatore e la dirigenza del Fenerbahçe per discutere proprio del possibile trasferimento dell'ex Manchester City. La parola finale sull'affare spetterà comunque al tecnico della formazione turca, Dick Advocaat.

B.D.S.