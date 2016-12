29/12/2016 18:48

MANCHESTER CITY WEIGL / Nonostante il fresco rinnovo, siglato appena dieci giorni fa, il futuro di Julian Weigl al Borussia Dortmund sembra tutt'altro che sicuro. Come riporta il britannico 'Manchester Evening News', infatti, il manager del Manchester City, Pep Guardiola, sarebbe pazzo del centrocampista tedesco classe '95 e lo avrebbe indicato come obiettivo prioritario in vista del calciomercato di gennaio.



L.P.