Real Madrid, infortuni Vazquez e Kovacic: il comunicato UFFICIALE

29/12/2016 18:36

REAL MADRID VAZQUEZ KOVACIC INFORTUNI / Doppio infortunio per il Real Madrid: i 'blancos' dovranno fare a meno alla ripresa del campionato di Lucas Vazquez e Mateo Kovacic, entrambi usciti malconci dal Mondiale per club. L'esterno spagnolo - riporta un comunicato della società spagnola - ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo soleo destro; il croato, invece, soffre di una distrazione del legamento tibioperoneo della caviglia sinistra. Sicura la loro assenza contro il Siviglia il 4 gennaio in Coppa del Re e il 7 gennaio in campionato.

B.D.S.