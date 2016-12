Calciomercato Inter, le ultime di CM.IT su Felipe Melo al Palmeiras

ESCLUSIVO

29/12/2016 18:29

INTER FELIPE MELO PALMEIRAS - E' sempre più vicino il ritorno in Brasile per Felipe Melo. Il centrocampista, attualmente in vacanza in Sudamerica, potrebbe non fare ritorno a Milano nei prossimi giorni, come da programma, visto lo stato avanzato delle trattative per il suo passaggio dall'Inter al Palmeiras. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, gli accordi sono quasi tutti raggiunti e non ci saranno problemi per quanto riguarda rescissione del contratto con sei mesi di anticipo e buonuscita, tanto che l'affare potrebbe chiudersi definitivamente il 3 o il 4 gennaio.