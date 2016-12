Roma, Szczesny: "Garcia? È anche colpa nostra. La svolta dal ko con la Juve"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

29/12/2016 17:55

NEWS ROMA / Il 2016 è pronto ad andare in archivio e, come di consueto, a fine anno è tempo di bilanci e ricordi. In casa giallorossa a fare il punto sulle news Roma e ripercorrere l'anno che se ne va è il portiere Wojciech Szczesny, che in una lunga intervista, di cui Calciomercato.it vi riporta alcuni estratti, ai microfoni di 'Roma Tv' racconta: "Di Rudi Garcia ho un grande ricordo, perché mi ha dato la possibilità di venire qui e ha creduto in me. Poi è andato via a gennaio, ma credo sia un ottimo allenatore e un’ottima persona. Quando un allenatore se ne va, la responsabilità credo sia di tutta la squadra, non solo dell’allenatore. In fin dei conti lo abbiamo un po’ deluso. Anche Spalletti è un'ottima persona, è venuto qui e ha portato subito disciplina nella squadra. Rudi era più un amico, una figura paterna, Spalletti è molto duro con i giocatori e pretende disciplina. E’ arrivato in un momento molto difficile, quando pareggiavamo molto e non riuscivamo a vincere le partite. Ha cambiato radicalmente le cose".

Roma, Szczesny: "La sconfitta con la Juventus è stata la svolta"

SCONFITTA CON LA JUVE A GENNAIO - "Non è stata una bella partita, visto che abbiamo perso. Spalletti era appena arrivato, siamo andati a Torino e non siamo riusciti a fare punti. Non è un bel ricordo, ma è stato l’inizio del cambiamento: da quel momento abbiamo vinto molte partite ed è iniziato il momento positivo".



DERBY - "Nel corso del 2016 abbiamo dimostrato a tutti qual è la squadra più forte in città. E’ stato davvero un bel momento".



SABATINI - "Il suo addio non è stato facile da digerire. Lui mi ha aiutato molto quando sono arrivato, così come Garcia. Sapevo che il titolare era De Sanctis , ma mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra. Venivo da sei mesi di panchina all’Arsenal. Arrivare in un grande club e giocare subito da titolare avendo la fiducia del direttore e dell’allenatore mi ha aiutato molto. Ho ottimi ricordi di entrambi, sono dispiaciuto che non siano più qua ma hanno dato molto alla società. E Walter fuma davvero tantissimo, mamma mia!".



DZEKO - "Penso che con l’arrivo di Spalletti sia davvero cambiato dopo l’inizio difficile l'anno scorso. Ha cominciato a dare il suo contributo per la squadra segnando molti gol, che è la cosa più importante per lui. Se continua così diventerà un giocatore fondamentale per la Roma negli anni a venire".



FUTURO - "La squadra ha un ottimo potenziale e possiamo guardare al futuro con fiducia perché credo che la squadra abbia un gran futuro, quest’anno ha dimostrato che c’è un’ottima base su cui costruire e credo che il prossimo anno sarà ancora migliore".