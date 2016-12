Capodanno 2017: da Milano a Palermo, da Mengoni a J-Ax: i concerti in programma

29/12/2016 18:09

VIAGGI CAPODANNO 2017 ITALIA PIAZZE CONCERTI / ROMA - L’ultimo giorno dell’anno si avvicina e se non avete deciso dove festeggiarlo, gli eventi gratuiti in giro per le piazze italiane potrebbero essere una valida alternativa a cenoni e feste con parenti e amici. Ecco tutti gli eventi in programma in Italia per il Capodanno 2017.

Milano: in Piazza Duomo si esibiranno Annalisa e Mario Biondi. La cantante, ex concorrente di Amici, aprirà la serata, mentre Mario Biondi canterà in attesa dell’arrivo del nuovo anno

Roma: saltato il classico concerto del Circo Massimo andrà in scena “01Gennaio 2017 – La Festa di Roma’, evento che vedrà esibirsi più di 500 artisti sui ponti della Capitale e sul lungotevere.

Napoli: in Piazza Plebiscito ci saranno i Tiromancino con Federico Zampaglione, Clementino e gli Stadio, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo 2016.

Bologna: in Piazza Maggiore dal balcone del Palazzo del Podestà si esibiranno i giovani dj bolognesi Nas1 e Rou.

Bari: il classico concerto di fine anno è stato affidato a J-Ax e Fedez che presenteranno alcuni pezzi del loro ultimo lavoro discografico, “Comunisti col Rolex”.



Venezia: Deborah Iurato si esibirà in piazza Ferretto a Mestre.

Rimini: sul palco di Piazzale Fellini ci sarà Francesco Renga che canterà anche i brani che hanno caratterizzato la sua carriera insieme ai Timoria.

Firenze: Marco Mengoni canterà, in Piazzale Michelangelo di Firenze, pezzi di repertorio e presenterà alcune canzoni del nuovo album uscito la scorsa settimana dal titolo "Marco Mengoni Live".

Palermo: Luca Carboni sostituirà Rocco Hunt in Piazza Politeama mentre alla Stazione Centrale si esibirà Nino D’Angelo con l’organizzazione della Terzo Millennio.

Sassari: nella città sarda spazio a Raphael Gualazzi e Beppe Dettori, ex Tazenda.

San Benedetto del Tronto: spazio a i La Rua, da poco eliminati da Sarà Sanremo 2017.

Potenza e Matera: qui andrà in scena l’evento di RaiUno presentato da Teo Teocoli e Amadeus.

Pescara: saranno i Negrita a intrattenere il pubblico presente.

Parma: in Piazza con Fat Boy Slim.

Torino: in Piazza San Carlo ci saranno Samuel, frontman dei Subsonica, Niagara e i Planet Funk.

Moncalieri: a partire dalle 22:00 Irene Grandi si esibirà in Piazza Vittorio Emanuele II in un concerto gratuito.

Civitanova Marche: il concertone Gigi D’Alessio & Friends si terrà nel cuore delle Marche e sarà anche un’occasione per raccogliere fondi proprio a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre. Tra gli ospiti Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergio Sylvestre, Chiara Grispo, Bouchrae Giulia Luzi.

Sanremo: sul palco ci sarà Enrico Ruggeri.



Benevento: sul palco si esibiranno i Tiromancino.

Salerno: Antonello Venditti sarà accompagnato da Claudia Gerini per la manifestazione “luci d’artista”.

Cosenza: dopo l’esperienza a X Factor 2016 con i Soul System, Alvaro Soler torna in Italia per il concerto dell’ultimo dell’anno.

Catania: qui si esibirà Carmen Consoli accompagnata dalla presenza dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta.

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): Fausto Leali canterà in piazza Duomo.

Mantova: in piazza Sordello ci sarà Daniele Silvestri.

