Calciomercato Juventus, terminate le visite di Rincon

29/12/2016 17:59

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINCON / E' o meglio sarà Tomas Rincon il primo acquisto della Juventus nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista venezuelano ha terminato dopo qualche ore le visite mediche a Vinovo, sede del club bianconero: dopo l'accordo raggiunto con il Genoa per un prestito con obbligo di riscatto (2+7 milioni le cifre dell'affare), il calciatore questa mattina è arrivato allo J-Medical poco dopo le 9 per sostenere le visite di rito. Accertamenti terminati dopo qualche ora: per Rincon ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

B.D.S.