Calciomercato Crotone, ESCLUSIVO: per Claiton offerte dalla serie B

29/12/2016 13:55

CROTONE CLAITON NOVARA TERNANA - Claiton Machado dos Santos, conosciuto semplicemente come Claiton, dopo la straordinaria cavalcata che ha portato il Crotone in serie A, fatica a trovare spazio in questa stagione (9 presenze per un totale di 637 minuti giocati). Il club pitagorico in estate ha prolungato il contratto del 32enne difensore centrale per due stagioni, ma nella prossima sessione di mercato il calciatore potrebbe cambiare aria. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il giocatore brasiliano si sono mossi due club di serie B, Novara e Ternana, alla ricerca di un centrale d'esperienza e di categoria. E il profilo di Claiton corrisponde alla perfezione. Al momento, però, non ci sono incontri già in programma per discutere dell'affare tra le parti. Chiaramente, la cessione potrebbe avvenire nel caso in cui in Calabria arrivasse un altro difensore per completare il pacchetto arretrato. Vi terremo aggiornati.