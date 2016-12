29/12/2016 17:48

CALCIOMERCATO GENOA BEGHETTO / Il Genoa ha in mano Andrea Beghetto: come riferisce 'Sky', il club rossoblu e la Spal sono a un passo dall'accordo per il trasferimento definitivo dell'esterno, classe 1994. L'affare appare vicino alla definizione tanto che già domani potrebbero esserci le visite mediche.

B.D.S.