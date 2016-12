Cagliari, favola Pisacane: il Guardian lo premia come calciatore dell'anno

29/12/2016 17:34

PISACANE GUARDIAN / La sua storia ha commosso il mondo del calcio e dopo l'esordio in Serie A, Fabio Pisacane diventare addirittura il 'calciatore dell'anno'. L'autorevole quotidiano britannico 'The Guardian', ha assegnato il premio, alla sua prima edizione, al difensore del Cagliari che all'età di 14 anni ha lottato contro la terribile sindrome di Guillain-Barrè e mentre tutti pensavano che avrebbe lasciato il calcio, a 30 anni è arrivato ad esordire in Serie A.



Il premio, si legge, viene assegnato a un giocatore che ha fatto qualcosa di davvero notevole non solo nel superare le avversità ma anche per aver aiutato gli altri diventando un esempio con il suo comportamento e la sua onestà".



"Onestamente non ho fatto niente per diventare un esempio - commenta Pisacane - Non fa parte del mio modo d'essere, sono un ragazzo semplice. Penso di avere un po' di umiltà e questa umiltà non mi fa pensare che gli altri possano considerarmi un esempio. Dico sempre che la malattia non era venuta per uccidermi. Se fosse stato così, non sarei qui a parlarne invece credo che alla fine sia arrivata per darmi qualcosa di positivo".



L.P.