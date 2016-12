Calciomercato Inter, Ausilio e Pioli tornano dalla Cina: l'esito del vertice

29/12/2016 17:30

CALCIOMERCATO INTER SUNING / Vertice in Cina per Stefano Pioli e Piero Ausilio: tecnico e direttore sportivo dell'Inter sono stati a colloquio con il Suning per pianificare il calciomercato di gennaio e quello di giugno. Come riporta 'corrieredellosport.it', i due stanno ora rientrando in Italia. Il vertice è servito per mettere a punto i prossimi passi della società: per Lucas Leiva all'Inter Suning non avrebbe dato ancora l'ok definitivo e si attenderà ancora un poco per valutare altre opzione. Per il resto a gennaio non ci potranno essere grandi colpi se non arrivi in prestito: con la partenza possibile di Santon, si punterà su Criscito dello Zenit già seguito in estate. A fine stagione poi, quando le maglie del Fair Play Finanziario saranno meglio strette, possibili grandi colpi.

B.D.S.