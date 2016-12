Calciomercato Roma, agente Badelj: "Novità per la settimana prossima"

29/12/2016 16:57

CALCIOMERCATO ROMA BADELJ / Non solo un attaccante esterno per il calciomercato Roma di gennaio: la società giallorossa va alla ricerca anche di un centrocampista e i nomi sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara non mancano. Si guarda anche in Italia dove piace Torreira della Sampdoria: è proprio di oggi il comunicato stampa del club blucerchiato per fare chiarezza sul futuro del centrocampista.

Tra i nomi accostati alla società giallorossa per il prossimo calciomercato c'è anche quello di Milan Badelj, in scadenza di contratto nel 2018 con la Fiorentina. Proprio del centrocampista croato ha parlato a 'Centro Suono Sport' il suo agente Dejan Joksimovic che ha fatto il punto sul futuro del calciatore viola, soffermandosi anche sull'accostamento alla Roma: "Finora non vi è alcun interesse concreto e nessuna offerta da parte di club italiani, compresa la Roma. Penso che la prossima settimana possano esserci delle novità, ma la Fiorentina potrebbe decidere di non venderlo. Per scelta condivisa con il ragazzo non abbiamo avuto contatti".

Calciomercato Roma, nessun contatto con Badelj

Il procuratore del 27enne di Zagabria ribadisce di non aver sentito la società giallorossa e spiega anche il motivo: "Non ho avuto contatti con la Roma, ho promesso al ragazzo che non mi sarei mosso prima di gennaio". Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, per Badelj la Fiorentina chiede almeno 15 milioni di euro.

B.D.S.