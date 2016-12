Calciomercato Roma, Nember rivela: "Contatti per Castro"

29/12/2016 16:41

CALCIOMERCATO ROMA CASTRO / Il direttore sportivo del Chievo Luca Nember ha parlato dell'interesse della Roma per Lucas Castro. Parlando a 'romanews.eu', il dirigente clivense ha spiegato: "C'è stato un pourparler con la Roma: magari può piacere ma non credo sia un giocatore che interessi ai giallorossi. Spero che rimanga da noi, non è in vendita ma se qualcuno ce lo chiede vediamo".

Nember ha poi parlato dei giovani giallorossi: "La Roma ha una Primavera fortissima, stanno facendo un ottimo lavoro: hanno dei giocatori importanti".

B.D.S.