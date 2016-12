Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la verità su Acerbi e il Leicester

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo) / F.S.

29/12/2016 18:00

CALCIOMERCATO INTER - Francesco Acerbi continua ad essere nel mirino di diversi club in vista della riapertura ufficiale del calciomercato il prossimo gennaio. Il 28enne difensore di Vizzolo Predabissi, è ormai un obiettivo di vecchia data del calciomercato Inter: prima in estate, poi lo scorso ottobre e anche qualche settimana fa, Calciomercato.it vi ha raccontato l'evolversi della situazione tra l'Inter ed Acerbi, con i nerazzurri interessati ad un profilo come il suo per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Pioli e fornirgli una valida alternativa a Miranda. In questi ultimi giorni però, è tornata prepotentemente alla ribalta la possibilità di un trasferimento all'estero per il centrale difensivo del Sassuolo.

Calciomercato Inter, Acerbi sempre nel mirino del Leicester ma il Sassuolo lo ritiene incedibile

Nello specifico, è tornato alla carica su Acerbi il Leicester City di Claudio Ranieri, campione in carica della Premier League. Rumors di mercato, parlano di un'offerta da parte della dirigenza delle 'Foxes' di 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, legato ai neroverdi allenati da Eusebio Di Francesco, da un contratto in scadenza nel giugno del 2018.

In realtà, stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomecato.it, l'offerta pervenuta al presidente Giorgio Squinzi da parte dei britannici, è di 7 milioni di euro. Offerta che il Sassuolo ha rispedito al mittente: oltre al fatto che (ad oggi) il club ritiene incedibile il calciatore - considerato un perno insostituibile della difesa ed un elemento imprescindibile per riemergere dalla lotta per non retrocedere (i neroverdi sono attualmente quintultimi in classifica, a +7 dal Palermo terzultimo) - in estate aveva rifiutato un'offerta di 8 milioni presentata dallo Spartak Mosca. Non è da escludere che il Leicester rilanci o che l'Inter provi ad inserirsi: allo stato attuale però, appare davvero difficile che Acerbi possa cambiare maglia il prossimo gennaio.