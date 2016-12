Manchester United, Sunderland Vs Aston Villa per Johnstone

30/12/2016 04:01

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED - Si profila un match a due tra Sunderlan e Aston Villa per Sam Johnstone, estremo difensore del Manchester United. Il 23enne estremo difensore di Preston, sotto contratto con i 'Red Devils' fino al giugno del 2018, non è riuscito finora a trovare molto spazio con Josè Mourinho: le due formazioni della Premier League puntano proprio su questo per convincere il club proprietario del cartellino, a cederlo il prossimo gennaio in prestito.

F.S.