Calciomercato Inter, ESCLUSIVO presidente Santos: "Tra Gabigol e Robinho..."

29/12/2016 15:41

PRESIDENTE SANTOS GABIGOL / Continua a tenere banco in ottica calciomercato Inter il futuro di Gabigol. Lo scarso utilizzo dell'attaccante in campionato ha reso l'attaccante 20enne uno dei nomi più chiacchierati del momento, anche grazie alle numerose dichiarazioni rilasciate dal suo agente, apparso molto meno pugnace negli ultimi giorni. Lo stesso giocatore, d'altronde, ha dichiarato di voler dimostrare il proprio valore in maglia nerazzurra e di non avere intenzione di gettare la spugna troppo facilmente. Gli estimatori, tuttavia, non mancano. In Europa si è parlato di varie ipotesi inglesi, italiane e spagnole, mentre in Brasile la squadra maggiormente tentata dall'ipotesi di un ritorno in patria è il Santos, che riaccoglierebbe a braccia aperte il figliol prodigo.

Esclusivo Presidente Santos: "Robinho meno complicato di Gabigol"

Per parlare di questo e di molto altro, la redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Modesto Roma Junior, presidente del club paulista. "Gabigol è un sogno difficile. L'Inter lo ha pagato molto e credo che non voglia darlo via in prestito, se non in Italia per consentirgli di adattarsi meglio al calcio italiano. Penso che sia un grandissimo giocatore, in grado di fare molto bene in Europa, quando si adatterà ad un 'futebol' diverso. Un ritorno di Robinho? Credo che ci siano margini più concreti per avviare una trattativa in futuro, perché si trova già in Brasile. Ha un contratto con l'Atletico Mineiro (fino a dicembre 2017, ndi), vedremo. In questi giorni di festa è difficile parlare di mercato qui in Brasile". Chiusura dedicata a Thiago Maia e Lucas Lima, giocatori seguiti anche in Italia (Inter, Juventus e Milan). "A meno di offerte clamorose, la nostra intenzione è che restino per disputare la Coppa Libertadores con noi".