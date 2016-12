Serie A, classifica tifosi: boom per il Napoli, Juve sempre regina

29/12/2016 15:19

SERIE A TIFOSI / Resta la Juventus la squadra più tifata d'Italia: a dirlo è la ricerca 'Sport Fans' condotta da StageUp e Ipsos che fa capolino oggi nelle news Serie A. L'indagine ha preso in considerazione persone dai 14 ai 64 anni per il periodo che va dal 2010/2011 al 2015/2016. I bianconeri restano i primatisti con 8.316.000 di tifosi, seguiti da Milan (4.201.000), Inter (3.934.000), Napoli (2.910.000) e Roma (1.906.000). Gli azzurri sono il club che ha registrato la crescita maggiore negli ultimi cinque anni (dalla stagione 2010/2011 al 2015/2016): dal 1.809.000 del 2011 a 2.910.000 del 2016, con un incremento del 61%. In crescita anche Bologna (334.000 nel 2016, +58%) e la Lazio (622.000 tifosi, +46%).

Curioso il dato riferito alla Roma che è in testa alla classifica dei simpatizzanti, è cioè la formazione "verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore": ai giallorossi vanno 3.405.000 preferenze (di cui il 55% donne), seguiti dalla Juventus (3.081.000), dal Milan (2.637.000), dal Napoli (2.601.000) e dall'Inter (2.572.000).

Serie A, tifosi della Roma spendano di più per la tv

Sempre i tifosi della Roma sono quelli che spendono di più per vedere in tv la loro squadra: il 54% dei tifosi romanisti possiede almeno un pacchetto televisivo a pagamento, seguiti dai fan del Bologna (48%) e dell'Atalanta (47%). Infine, importante il dato riferito alla conoscenza dello sponsor principale della propria squadrA: lo ricorda in media il 55% dei tifosi.

Fine anno è da sempre periodo ideale, oltre che per il calciomercato, anche per le classifiche, come ad esempio quelle sui gol fatti e subiti dalle squadra di Serie A nell'anno solare.

B.D.S.