Calciomercato Bologna, Donadoni: "Biabiany penso voglia riscattarsi"

29/12/2016 15:31

CALCIOMERCATO BOLOGNA - Jonathan Biabiany è in cerca di una nuova 'casa' in vista della riapertura ufficiale del calciomercato a gennaio. Il 28enne esterno parigino è in uscita dall'Inter, nonostante un contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2019. La sua intenzione è quella di trovare una squadra che gli consenta di giocare con maggiore continuità e tornare a 'brillare' come ai tempi del Parma.

Ed una possibilità, potrebbe essere fornita proprio dal Bologna dell'ex ct della Nazionale, Roberto Donadoni, suo allenatore proprio al tempo dei 'Ducali'. Il 53enne tecnico di Cisano Bergamasco sarebbe molto contento di riabbracciare il duttile calciatore francese di origini guadalupensi, ma è conscio anche delle possibili difficoltà nell'affrontare una trattativa di questo tipo, derivanti tanto dalle richieste del club meneghino per il cartellino, quanto da quelle del giocatore per quel che riguarda l'ingaggio annuo.

Calciomercato Bologna, Donadoni scettico su Biabiany: "Fuori budget. Bisogna accordarsi con lui e con l'Inter"

Ai microfoni di 'Sky Sport', Donadoni è stato chiaro: "Biabiany è fuori dai budget del Bologna, penso però che possa anche avere la volontà di riscattarsi e di far vedere il suo valore. Bisogna riuscire a mettere insieme gli interessi dei giocatori e delle due società, e non è semplice". L'alternativa però, potrebbe essere già stata individuata in casa rossoblu e pare abbia il nome di Alessio Cerci, 29enne attaccante di Velletri, in forza all'Atletico Madrid. Il club spagnolo non ha intenzione di voler ancora investire su di lui e - conscio del fatto che il prossimo giugno potrebbe perderlo a parametro zero a causa della scadenza naturale del suo contratto - preferisce cederlo ora per monetizzare quanto più possibile. Il profilo di Cerci è gradito al tecnico Donadoni, ora si dovrà soltanto capire su chi vorrà puntare più forte la dirigenza felsinea per il calciomercato Bologna di gennaio. L'ex Roma sembra una pista decisamente più in discesa rispetto a quella che porta a Biabiany, tra l'altro nel mirino anche del Torino come alternativa ad Iturbe della Roma.

F.S.