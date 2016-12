Genoa, gioia Simeone: "La realtà ha superato le aspettative"

29/12/2016 15:10

GENOA SIMEONE / Pochi mesi e già protagonista del calcio italiano: Giovanni Simeone, visti i trascorsi del padre, non aveva certo bisogno di ambientarsi al nostro paese ed, infatti, è stato tra le sorprese dell'inizio di stagione della serie A. L'attaccante argentino racconta la sua esperienza al sito del Genoa: "Non mi aspettavo di giocare e di segnare in questo modo, non avrei potuto chiedere di meglio. L'obiettivo era ambientarmi senza pressioni, calarmi nella mentalità del calcio italiano, vivere un'esperienza utile a migliorarmi. Le cose sono andate avanti più velocemente, perché la realtà ha superato le aspettative. Sono contento ma anche consapevole che c'è ancora molto da fare. Ho trovato condizioni favorevoli per concentrarmi sul lavoro e cercare di imparare in fretta".

B.D.S.