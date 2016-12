Calciomercato Roma, resta il duello Torino-Genoa per Iturbe

29/12/2016 14:50

ITURBE TORINO E GENOA / Non solo Torino e Genoa, c'è anche il Lione sulle tracce dell'esterno giallorosso Iturbe. Il club granata, però, sembrerebbe in leggero vantaggio, forte del gradimento del giocatore, molto stimato dal tecnico Mihajlovic, registrato durante questo calciomercato. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto a circa 8-10 milioni di euro. Una cifra che soddisferebbe la Roma, che per l'ex Verona ha sborsato circa 22 milioni più bonus. L'addio è comunque inevitabile. Iturbe, attraverso il suo entourage, ha chiesto ufficialmente la cessione da settimane. Con Spalletti ha raccolto pochissimi minuti tra campionato ed Europa League, senza riuscire poi a siglare neanche un gol. Una rete di incoroggiamento, che sarebbe stata molto apprezzata dal pubblico, spesso vicino al calciatore. All'Olimpico, le rincorse di Iturbe erano infatti quasi accompagnate dal tifo sostenitori giallorossi.

Iturbe, Spalletti ha deciso la permanenza del giocatore la scorsa estate

Il tecnico di Certaldo ha comunque sempre avuto un ruolo fondamentale nel destino dell'ex Porto. E' stato lui a pretendere la permanenza del giocatore la scorsa estate. A chiedere la sua conferma quando il Lione aveva già rinnovato al manager del giocatore il suo interesse. Ma Spalletti voleva riconsegnare ad Iturbe un'altra opportunità. L'esperimento non ha prodotto i risultati sperati, nonostante le parole al miele riservate al giocatore: "E' tutto nelle sue mani, non ho mai visto un'esplosività del genere durante gli allenamenti. Ha degli strappi incredibili".

I.T.