Calciomercato Bologna, pressing per Cerci: ecco la formula

29/12/2016 14:38

CERCI BOLOGNA / Alessio Cerci resta un obiettivo concreto del Bologna. Il tecnico Donadoni sta insistendo per averlo presto, viste le difficoltà possibili nella trattativa per Biabiany dell'Inter. Ora spetterà al mediatore trovare il giusto equilibrio tra richiesta ed offerta. La formula ipotizzata è quella di un prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni di euro. Cerci la scorsa estate non superò le visite mediche per un problema al ginocchio destro.